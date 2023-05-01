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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مدينة أريحا لليوم العاشر

أرشيفية
أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا الفلسطينية، لليوم الـ10 على التوالي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وحسب وكالة "وفا" فقد وضعت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة، وإيقاف المركبات والتدقيق في هويات الركاب.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية جديدة على المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب الحواجز المقامة على مداخلها الشمالية (هيئة التدريب والمعرجات) والجنوبي، والشرقي.

وحمل ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، صباح اليوم، حكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن جرائم الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال، والتي كان آخرها إعدام الفتى الفلسطيني جبريل اللدعة من مخيم عقبة جبر صباح اليوم.

وأضاف فتوح في بيان له، أن تكرار عمليات القتل والاغتيالات، وحصار مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوعين، وممارسة عمليات القتل في المناطق كافة، تستدعي من المؤسسات الدولية والحقوقية التحقيق بهذه الجرائم والانتهاكات، وفضح الاحتلال، وتقديم قادته إلى محاكم جرائم الحرب.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

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