أخبار التكنولوجيا..هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل..خصم 3800 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هواوي Huawei عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج أسطورة الفئة المتوسطة Galaxy A34 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

أصبح روبوت الدردشة AI الخاص بـ OpenAI ، ChatGPT ، متاحًا مرة أخرى للمستخدمين في إيطاليا بعد التحسينات المهمة في إجراءات خصوصية البيانات والشفافية.

حيث قامت هيئة حماية البيانات الإيطالية ، Garante ، بحظر المنصة في مارس بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة ChatGPT لبيانات المستخدم وحفظها.

تعتبر هواتف «iPhone» من الأجهزة المهمة جدا لمالكها، بسبب ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ وتسجيل الكثير من البيانات عليها سواء البيانات العملية أو الشخصية، لذلك يجب التأكد دائما من أنه محميا ولا يوجد به أي شئ قد يضر بمالكه، وهناك بعض الإعدادات على الهاتف التي يمكنها تعزيز سلامتك وخصوصيتك بشكل كبير، لذا تأكد من تشغيلها اليوم.

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على أحدث هاتف آيفون iPhone 14 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصما رائعا على هاتف آيفون iPhone 14 بقيمة 8000 روبية هندية ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 72 ألف روبية هندية أي ما يعادل تقريبا 26 ألف جنيه.