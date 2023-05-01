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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل..خصم 3800 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34

أخبار التكنولوجيا//هواوي
أخبار التكنولوجيا//هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر مناسب جدا.. هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل

 

كشفت شركة هواوي Huawei  عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.

 

خصم 3800 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34

 

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج أسطورة الفئة المتوسطة Galaxy A34 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

بعد الهجوم عليه.. عودة ChatGPT مرة أخرى بقوة وشراسة

 

أصبح روبوت الدردشة AI الخاص بـ OpenAI ، ChatGPT ، متاحًا مرة أخرى للمستخدمين في إيطاليا بعد التحسينات المهمة في إجراءات خصوصية البيانات والشفافية.

حيث قامت هيئة حماية البيانات الإيطالية ، Garante ، بحظر المنصة في مارس بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة ChatGPT لبيانات المستخدم وحفظها.

 

نصائح لحماية موبايلك الـ iPhone من السرقة

 

تعتبر هواتف «iPhone» من الأجهزة المهمة جدا لمالكها، بسبب ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ وتسجيل الكثير من البيانات عليها سواء البيانات العملية أو الشخصية، لذلك يجب التأكد دائما من أنه محميا ولا يوجد به أي شئ قد يضر بمالكه، وهناك بعض الإعدادات على الهاتف التي يمكنها تعزيز سلامتك وخصوصيتك بشكل كبير، لذا تأكد من تشغيلها اليوم.

 

عرض لن يتكرر.. موبايل iPhone 14 الجديد بـ 26 ألف جنيه فقط

 

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على أحدث هاتف آيفون iPhone 14 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند  خصما رائعا على هاتف آيفون iPhone 14 بقيمة 8000 روبية هندية ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 72 ألف روبية هندية أي ما يعادل تقريبا 26 ألف جنيه.

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