قبل وفاته.. مصطفى درويش عن دخوله مجال الفن: قلت أعمل حاجة لعيالي

أجرى الفنان الراحل مصطفى درويش العديد من الحوارات واللقاءات التليفزيونية، وذلك قبل رحيله عن عالمنا صباح اليوم .

وكشف مصطفى جرويش كواليس وتفاصيل دخوله مجال الفن والتمثيل، وذلك في حوار سابق له مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال مصطفى درويش:" أنا بشتغل في شركة اتصالات منذ 15 سنة وبداياتي لم تكن في الفن مطلقا ".

وأضاف مصطفى درويش:" التمثيل أتى بالصدفة مع المخرج خالد يوسف في فيلم كف القمر ، وكانت أول مرة أقف قدام كاميرا وقمت بتأدية دور ظابط ".

وتابع مصطفى درويش:" أنا بحب التمثيل منذ الصغر وقلت أعمل حاجة لعيالي ولتاريخي بدخولي مجال التمثيل، ثم انطلقت رحلتي مع التمثيل ".