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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل وفاته.. مصطفى درويش عن دخوله مجال الفن: قلت أعمل حاجة لعيالي

الراحل مصطفى درويش
الراحل مصطفى درويش

أجرى الفنان الراحل مصطفى درويش العديد من الحوارات واللقاءات التليفزيونية، وذلك قبل رحيله عن عالمنا صباح اليوم .

 

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 وكشف مصطفى جرويش كواليس وتفاصيل دخوله مجال الفن والتمثيل، وذلك في حوار سابق له مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

 وقال مصطفى درويش:" أنا بشتغل في شركة اتصالات منذ 15 سنة وبداياتي لم تكن في الفن مطلقا ".

 

 وأضاف مصطفى درويش:"  التمثيل أتى بالصدفة مع المخرج خالد يوسف في فيلم كف القمر ، وكانت أول مرة أقف قدام كاميرا وقمت بتأدية دور ظابط ".

 

وتابع مصطفى درويش:" أنا بحب التمثيل منذ الصغر  وقلت أعمل حاجة لعيالي ولتاريخي بدخولي مجال التمثيل، ثم انطلقت رحلتي مع التمثيل ".

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