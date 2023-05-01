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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن موقف ثلاثي الزمالك من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن موقف أحمد فتوح وعبد الله جمعة من المشاركة في مبارات السوبر أمام الاهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر داخل الزمالك: فتوح جاهز للسوبر.. عبدالله جمعة تأكد غيابه ومصطفى شلبي لازال موقفه صعب حتى الآن "

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الزمالك مساء الجمعة المقبل في نهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

وكلف مجلس إدارة النادي الاهلي ، برئاسة محمود الخطيب، الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة المشاركة في مباراة السوبر يوم ٥ مايو المقبل بدولة الإمارات.

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