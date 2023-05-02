بكار خلف القضبان..القصة الكاملة لأخطر تاجر مخدرات فى القليوبية

يدل اسمه على برائته وأخلاقه العالية، ولكن لا تغرك الأسماء دائماً، فالأفعال وحدها من تكشف شخصية الإنسان ومدى قدرته الإجرامية أو نفعه للمجتمع الذي يعيش فيه.

أخطر تاجر مواد مخدرة في القليوبية

هذا هو الحال مع الشاب بكار، أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظة القليوبية، الذي ذاع صيته وسمعته بين المتعاطين والمدمنين للمواد المخدرة، لتخصصه فى الاتجار بالمواد المخدرة بين عملائه، ليتخذ من نشاطه الإجرامي عملاً دورياً للكسب السريع والفاحش، ونشر السموم بين الشباب والمواطنين لتوصيلهم إلى مقابرهم بروية من أجل حفنة من الأموال وتدمير قيم المجتمع.

مارس "ح إ م"، 31 سنة وشهرته "بكار"، نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمختلف المناطق بشبرا الخيمة وتحديدا بمنطقة قسم أول.

القبض على بكار تاجر المخدرات

ولم يدم حاله طويلاً ولم ينظر إلى نهايته أو يتعظ من غيره، لينتهي به الحال خلف القضبان، ويسقط فى قبضة رجال المباحث وبحوزته كمية من الحشيش الهيروين المخدر وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش والهيروين، وسلاح نارى وذخائر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "ح إ م"، 31 سنة وشهرته "بكار" عاطل مقيم دائرة القسم، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.