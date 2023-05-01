تكريم طالبة إعدادى بالوادى الجديد لفوزها فى مسابقة التحدث بالفصحى والبلاغة

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن تكريم الطالبة ملك ناجى محمد مبارز من مدرسة بلاط الإعدادية التابعة لإدارة بلاط التعليمية، وذلك لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري، وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي 2022 - 2023م والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية حيث جرى بمكتب تنمية اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، كرم وكيل التعليم بالوادى الجديد الطالبة ريهام رأفت عبد الفتاح من مدرسة المجاهدين للتعليم الأساسى بالخارجة لفوزها فى مسابقة "رسالة أطفال مصر للعالم" ضمن 20 فائز بمعرض الحضارة الذى أقيم على هامش فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ، وذلك بحضور موجه عام التربية الفنية ومدير إدارة الموهوبين بالمديرية، حيث جرى منح الطالبة شهادة تقدير وجائزة مالية مقدمة من مكتب مدير عام التربية الفنية بوزارة التربية