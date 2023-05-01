عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاستكشاف القمر.. وزير خارجية التشيك يتوجه إلى واشنطن للتوقيع على اتفاقية "أرتميس"

صدى البلد

يتوجه وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي اليوم "الاثنين" إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية تتضمن التوقيع على اتفاقيات "أرتميس" الخاصة بالفضاء.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية أنه من المخطط أن يجتمع ليبافسكي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وأمن الطاقة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن الذهاب إلى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) للتوقيع على اتفاقيات أرتميس، وهي مبادرة أمريكية للتعاون الدولي في استكشاف القمر والمريخ والأجرام السماوية الآخرى والتي ترغب التشيك في المشاركة بها.

ومن المقرر أن يعقد أيضا وزير الخارجية التشيكي اجتماعات مع رئيسي الحزبين الديمقراطي والجمهوري والمدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

وزير الخارجية التشيكي أوكرانيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

دقائق قليلة بقسم الطوارئ.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

ترشيحاتنا

روسيا تبني أكبر دفاعات عسكرية في العالم رغم نفاد صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

"فيه حاجة مضايقاه".. مفيدة شيحة تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مصطفى درويش|فيديو

نداء عاجل من الخارجية السودانية لمنظمة الصحة العالمية

«حسام عبدالغفار» مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي

حفل جماهيري..باك ستريت بويز يروج لـ السياحة المصرية بـ 20 مليون متابع

طردتهم روسيا.. ألمانيا تعلن مغادرة جزء من موظفي سفارتها في موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولة واتقسمت نصين.. انهيار شقيق مصطفى درويش في جنازته|صورة

بشكل مذهل.. اكتشاف سنجاب عمره 30 ألف عام في كندا

بحضور نجوم الفن.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش |صور

انهيار آسر ياسين في جنازة مصطفى درويش.. فيديو

فيديو

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

بحب بلدي وراضية بعيشتي.. رحيل هادئ لأشهر مغردة مصرية على تويتر

عاش ومات وحيدا.. زكي رستم شرير السينما| حياة واقعية صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ