لاعبا الأهلي يزينان التشكيل المثالي للأسبوع في دوري أبطال أفريقيا

تواجد لاعبان من النادي الأهلي، في التشكيل المثالي للأسبوع في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحجز حمدي فتحي ومحمد هاني، مكانًا لهما، في التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما ساهما في تعادل الأهلي مع الرجاء.

وضم التشكيل المثالي أيضًا، 3 لاعبين من الوداد المغربي، لاعبين من الترجي ومثلهما من صن داونز الجنوب أفريقي، إضافة للاعب من شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي سلبًا في إياب ربع النهائي، مستفيدًا من الفوز ذهابًا بثنائية.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.