المظاليم.. لاعبو ايسترن كومبانى ينقطعون عن التدريبات

كشف مصدر داخل نادي إيسترن كومبانى “ الشرقية للدخان”، عن أزمة كبرى يواجهها النادي بعدما قرر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الانقطاع عن التدريبات الجماعية، عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

وبحسب تصريحات مصدر بالنادي لـ موقع "صدى البلد" الاخباري فإن اللاعبين انقطعوا عن التدريبات الجماعية بسبب تجاهل مجلس إدارة الفريق لمطالبهم المالية والمستحقات المتأخرة لمدة ٣ أشهر، وعدم صرف مكافآت وعدم توفير المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب لمدة لاتقل عن ثلاث أشهر أيضا .

ويحتل فريق ايسترن كومبانى المركز الرابع عشر برصيد ٢٣ نقطة جمعها من ٢٣ لقاء ضمن منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة .