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رئيس التحرير
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برلمان

نقل النواب: لجنة لمعاينة إنشاء كوبري يربط طريق المحلة - دمرو بالدائري

صدى البلد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الغربية بشأن عدد من المشكلات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات .

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمود عبدالعزيز الشامي، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى بطول 1كم بداية من بوابة مدخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حتى الطريق الدائري المحلة - المنصورة.

 

وقال النائب محمود الشامي ان فتح المزلقان يمثل خطورة علي حياة المواطنين ونري ضرورة إنشاء كوبري علوى بطول ١ كم بداية من بوابة مدخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مرورا بمجمع محاكم المحلة الكبرى ووحدة مرور المحلة الكبري حتي الطريق الدائري "المحلة المنصورة"

 

وطلب الإحاطة المقدم من  النائب حامد جلال جهجة، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري يربط طريق المحلة الكبرى (دمرو) بمدينة المحلة، وصولا للطريق الدائري للمحلة الكبرى .

 

وقال النائب حامد جهجه أنه نظرا للتكدس المروري وتعريض حياة المواطنين للخطر ، وازهاق الأرواح واسأله الدماء على الطريق ونتيجة كثرة الحوادث المرورية حيث ان هذا الطريق طريق حيوي وهام جدا ويمثل عنق الزجاجة لمنتصف طريق المحلة المنصورة. 

 

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنه لبحث الأمر  وتشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة في طلبي الإحاطة  المقدمين من النائب محمود الشامي والنائب حامد جهجه ، برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب حامد جهجة مقدم طلب الإحاطة، ونواب الغربيه والتنفيذيين المختصين وتوضيح إمكانية وضع الحلول المتاحه والجدوي من التنفيذ  والإفادة ببيان تفصيلي .

لجنة النقل علاء عابد المحلة الكبرى

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