السوبر المصري.. وليد صلاح الدين: مباراة قوية لها حسابات خاصة والأهلي الأفضل

قال وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق، إن مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي والمقرر لها فى الإمارات يوم الجمعة المقبل قوية بين الفريقين ولها حسابات خاصة.

وأضاف وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “الأهلي في الوقت الحالي أفضل من الزمالك قبل مباراة السوبر وفى حالة جيدة للغاية”.

وأوضح: “كولر استطاع خلال الوقت الماضي أن يثبت أفكاره لدى اللاعبين ومتألق حقيقي في جميع المباريات، وعلى لاعبي الأهلي الاستمرار فى تنفيذ الواجبات الفنية التى يتلقونها من السويسري”.

وتابع: “مباراة السوبر أظن أن الأهلي أفضل ولكن لا أحد يستطيع توقع المباراة”.