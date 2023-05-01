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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط تكهنات بانتقاله للهلال.. ظهور مفاجئ لـ ميسي وعائلته بالسعودية

صدى البلد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لميسي وعائلته خلال زيارته للمملكة العربية السعودية .

وظهر ميسي برفقة زوجته وابنائه وهم يقومون ببعض الانشطه في المملكة السعودية.


وأعرب ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين ، عن رغبته في زيارة السعودية خاصة مع انتشار أنباء عن رغبة الهلال السعودي في ضمه.

وكتب ميسي ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من الأخضر؟ أحب استكشاف عجائبه غير المتوقعة كلما استطعت. #زيارة_السعودية".

ووجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، صدمة لإدارة نادي برشلونة الإسباني، بشأن ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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