وسط تكهنات بانتقاله للهلال.. ظهور مفاجئ لـ ميسي وعائلته بالسعودية

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لميسي وعائلته خلال زيارته للمملكة العربية السعودية .

وظهر ميسي برفقة زوجته وابنائه وهم يقومون ببعض الانشطه في المملكة السعودية.



وأعرب ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين ، عن رغبته في زيارة السعودية خاصة مع انتشار أنباء عن رغبة الهلال السعودي في ضمه.

وكتب ميسي ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من الأخضر؟ أحب استكشاف عجائبه غير المتوقعة كلما استطعت. #زيارة_السعودية".

ووجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، صدمة لإدارة نادي برشلونة الإسباني، بشأن ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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