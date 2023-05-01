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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في شهر مايو

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك لدخول مرحلة حاسمة في موسم 2022-2023، حيث أن الفريق سيخوض عدة مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة.

 

يقبل الزمالك على مرحلة هامة للغاية خلال شهر مايو الجاري، فسيكون على موعد مع نهائي بطولة محلية وهي بطولة كأس السوبر أمام الأهلي، فيما سيرغب في المزاحمة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، من خلال بطولة الدوري المصري.

 

وفي هذا التقرير، نستعرض مباريات الزمالك في شهر مايو

مواعيد مباريات الزمالك في شهر مايو

– الزمالك ضد الأهلي يوم الجمعة 5 مايو في كأس السوبر المصري، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

– الزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، يوم 9 مايو.

– الزمالك ضد الإسماعيلي يوم السبت 13 مايو في الدوري المصري.

– الزمالك ضد أسوان، يوم 18 مايو في الدوري المصري

– الزمالك ضد الداخلية يوم 22 مايو في الدوري المصري

– الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 30 مايو في الدوري المصري.

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