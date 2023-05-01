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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح أهمية إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم وزيادة فترة التدريب الميداني بكليات التربية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إعادة النظر في برامج تأهيل المعلمين وزيادة فترة التدريب الميداني هي خطوة مهمة لتطوير جودة التعليم.

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وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التدريب الميداني هي أساسية في تحضير المعلم وتأهيله لممارسة مهنته بكفاءة، للتعرف على الطلاب وأساليب التعليم الفعالة والتعامل مع تحديات البيئة المدرسية والمجتمع المحلي، والتعرف على تحديات ومشكلات العملية التعليمية وكيفية معالجتها بشكل فعال، موضحًا أن بذلك يتمكن المعلم من تحسين ممارسته التعليمية والتأثير بشكل إيجابي على نجاح الطلاب وجودة التعليم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن اعادة النظر في برامج تأهيل المعلمين وإعدادهم داخل كليات التربية من خلال زيادة فترة التدريب الميداني يعود بالنفع من خلال تعويد الطالب المعلم على المناخ المدرسي الذي سيمارس فيه مهنة التدريس بكافة أبعادة وتفاعلاته مع المجتمع، والتكيف مع الظروف الطارئة التي قد تؤثر في فاعلية ونجاح المعلم في ممارسته للمهام التعليمية الملزم بها.

وعلق أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي دور الوزارة في الاهتمام زيادة فترة التدريب الميداني لطلاب كليات التربية في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحًا انها تعود على الطلاب من خلال:

- منح الطالب المعلم فرصة التأقلم مع البيئة المدرسية وبرنامجها الدراسي.

- منح الطالب فرص مشاهدة الطرق التعليمية على أرض الواقع وملاحظة أداء تدريبهم.

- توفر فرص التفاعل مع التلاميذ والتعرف على طرق التدريس الحديثة في إطار مواقف مختلفة.

- تطبيق المحتوى النظري كحاضنة تربوية لتطبيق مفاهيم ونظريات المحتوى الدراسي.

- تعود الطلاب علي مقابلة مواقف وطرق حل المشكلات التي تستدعي حلولا مستمدة من خبرة ميدانية.

- توفر فرصة اختبار قدرات الطلاب الخاصة في التدريس إضافة إلى كونها فرصة تمكنه من التعرف على طاقاته الكامنة وحثها على التطوير والانطلاق.

- توفير فرصة للطلاب لتفعيل مهارات التخطيط والتنفيذ والتواصل.

- إتاحة الفرصة للطلاب لتبني اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس تسهم في إدراك قيمة التدريس وفهم طبيعته بطريقة سلسة.

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