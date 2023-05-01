الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز"، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر لإحياء حفل جماهيري، وذلك ضمن جولتها حول العالم والتي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وكان فى استقبال الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا الى أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصرى على مر العصور.

وخلال الجولة أعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدي عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، ومؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

باك ستريت بويز

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء فرقة «باك ستريت بويز» استهلوا زيارتهم لمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة.