رئيس شركة فيوتك: مصنعي كان هيقفل قبل التعاون مع مبادرة ابدأ

كشف محمد هلال رئيس مجلس إدارة شركة فيوتك لإنتاج الكشافات الليد، تفاصيل مشاركته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي واستعراض نشاط الشركة.

وقال محمد هلال في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" لم أتخيل حجم دعم الرئيس السيسي لنا ".

وأضاف محمد هلال:" رؤية الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة تعتبر رؤية عبقرية ".

وتابع محمد هلال:" واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الماضية في عملي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ".

واكمل محمد هلال:" مصنعي كان هيقفل قبل التعاون مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية "، مضيفا:" نقدم في مصنعي نموذج عمل مستدام لانتاج الكشافات الليد".