وزيرة الهجرة: تواصلنا مع جميع طلابنا في السودان لتحديد مواقعهم وإعادتهم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا للوقوف على الجهود المبذولة لإعادة المصريين واستقبال العائدين من السودان.

وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رئيس الوزراء عقد اجتماعا بكل الوزارات المتخصصة للوقوف على الخطة الموضوعة للتعامل مع المصريين العائدين مع السودان".

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه "تم تشكيل خلية أزمة منذ بداية الأزمة السودانية من أجل أبنائنا والحفاظ على سلامتهم".

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "تواصلنا مع السفارة المصرية في السودان من أجل تسهيل إعادة أبنائنا"، مستطرة "تواصلنا مع كل الطلاب المصريين في السودان لتحديد مواقعهم وعملنا على إعادتهم لمصر".

وأكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، "حددنا أماكن إجلاء مناسبة لأبنائنا في السودان تكون قريبة من مواقعهم"، موضحة "تم اختيار مجموعات من الشباب الذين يتمتعون بالصفات القيادية لتنظيم وصول أبنائنا لأماكن الإجلاء في السودان".