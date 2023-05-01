القوى العاملة: تشغيل 6 آلاف من أصحاب الهمم بجميع المحافظات الفترة الأخيرة

أكد عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالعامل، وتعمل على تحسين أحواله، وتقديم كل التطوير والدعم له للعامل.



وأضاف عبدالوهاب خضر، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن نعمل وفق سياسة الحصر والتطوير والتشغيل، وهناك توجيه بحصر نسبة الشركات الموجودة في كل المحافظات لاستيفاء نسبة ال 5% لذوي الهمم.



وتابع عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن تم تشغيل 6 آلاف من أصحاب الهمم في جميع المحافظات في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن ذوي الهمم أصبحوا مدمجين في كل الوزارات.

