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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: كهربا ليس المهاجم الأنسب للأهلي.. وهذا أفضل ثنائي وسط بمصر

احمد حسن: كهربا
احمد حسن: "كهربا ليس المهاجم الانسب .. وثنائي وسط هم الافضل

يرى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ان محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس هي المهاجم الأنسب للنادي الأهلي.

وقال الصقر عبر برنامج في الاستاد مع الإعلامي كريم خطاب على راديو نجوم اف ام: "كهربا ليس المهاجم الأنسب للنادي الأهلي ولكنه افضل خيار أمام المدير الفني مارسيل كولر ضمن قائمة الفريق الحالية خاصة في ظل عدم اقتناع مدرب الأحمر بالعناصر الهجومية الموجود بالقائمة.

وقال أحمد حسن، إن مروان عطية وإمام عاشور هما افضل ثنائي وسط ملعب في مصر الأن، لافتا إلى أن مروان عطية يمتلك شخصية في الملعب، ونصيحتي له ان يقوم بتطوير نفسه دائما، والمحافظة على مستواه، ولابد ان يطور أيضا من أدائه الهجومي.

وعن امام عاشور قال أحمد حسن: يستطيع ان يستغل امكانياته ويصل ويحقق أحلام كبيرة في أوروبا، لكن ليست الإمكانيات الفنية فقط هي المهمة، ولكن العقلية أيضا مهمة.

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