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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة جديدة للدولار..الهند وإيران تبحثان تفعيل آلية الريال والروبية

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أجرى محادثات مع نظيره الهندي أجيت دوفال اليوم، حيث ناقش الجانبان التعاون الاقتصادي والمالي بين طهران ونيودلهي.

 

وأشار شمخاني خلال المحادثات، أن التعاون الإيراني الهندي لا يستهدف أطرافا ثالثة.

 

وأكد، أن الأحداث العالمية والإقليمية خلقت ظروفا مواتية للغاية لتعزيز التعاون الثنائي بين إيران والهند في مجالات الطاقة والنقل والعبور والتكنولوجيا والبنوك.

 

ومن جانبه، قال دوفال، إنه يعتبر ميناء تشابهار الإيراني بوابة للتعاون الاقتصادي الشامل بين الهند وإيران، مضيفًا أن نيودلهي منفتحة على المشاورات النشطة لحل جميع القضايا القائمة.

 

وشدد المسؤول الهندي على أن "تفعيل آلية الريال والروبية إجراء ضروري ومهم سيلعب دورا حاسما في دفع الأهداف المشتركة لإيران والهند في مختلف المجالات الاقتصادية".

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