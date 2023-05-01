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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مشروعات النواب يطالب بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعى

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.


وطالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات التي تسبب ضعف نسب الإشغال.


كما أكد "مرعي" على ضرورة منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين سواء من ناحية الاشتراطات المطلوبة أو أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، مع وضع خطة لتسويق هذه الوحدات.


ونوه مرعي على أن المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية إلى عدم التخطيط الجيد لها فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة عليها، فضلاً عن المرافق اللازمة لهذه المجمعات من (مياه وكهرباء).


جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة.

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