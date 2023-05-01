برلمانية: الدولة قطعت شوطا كبيرا في الخطة التنموية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عنها أثناء إحتفالية عيد العمال قائلة هذه القرارات تبث الشعور بالأمن للمواطن خاصة وأنها جاءت لتترجم مدي استيعاب القيادة السياسية بحال العامل المصري وهذا ما لمسناه اليوم من خلال عدة إجراءات لدعم العمالة المصرية.

وأضافت "عضو التنسيقية مرثا محروس" في بيان لها اليوم، الدولة استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في الخطة التنموية لاسيما افتتاح العديد من المشروعات القومية بأيدي عمال مصرية وهذه الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها من اجلهم ستشكل حافزا وتخلق لديهم شعور بالإنتماء.

كما أكدت "محروس" قائلة علينا أن نعترف أن أكثر من فئة بمجتمعنا استطاعت أن تحصل علي حقها الاجتماعي بفضل الرئيس السيسي ومن أهمهم المرأة وحاليا العمال بالإضافة إلي ملف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وحاليا تفعل الدولة ما بوسعها للحفاظ علي حقوقهم ودمجهم في سوق العمل.

كما نوهت "مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات" أن قرار إنشاء المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل خطوة فعالة يخدم علي رؤية مصر الرقمية ويتيح فرص لقاعدة اكبر من الشباب في إيجاد فرص عمل ولاشك أننا تعودنا علي الإجراءات التي تحمل طابع انساني من سيادة الرئيس بالرغم من التحديات الراهنة التي تجابه الدولة .