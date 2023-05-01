مطالب برلمانية لـ"هيئة التنمية الصناعية" لدعم القطاع

طرحت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، عدة تساؤلات لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عن متي نوفر مليون فرصة عملة سنوياً؟ ولماذا لا تقوم الهيئة بعمل مبادرة للتصنيع والتشغيل ؟ بحيث تقوم بمنح ميزة نسبية للمستثمرين الذين يقومون بتشغيل أكبر عدد من العمالة

وما هي الميزة التي تستطيع أن توفرها الهيئة من أجل توفير فرص عمل بشكل كبير في تلك المرحلة الصعبة والظروف الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر وتابعت قائلة حتي نستطيع أن نعبر الأزمة الإقتصادية الراهنة.



وقالت "أبو السعد" ان الحماية المدنية أيضا تمثل مشكلة امام المصانع ، هناك مصانع لديها سجلات تجارية وسجل صناعي ولكن ليس لديها تصريح الحماية المدنية ، متساءلة : ما هي رؤية الهيئة في تعديل الكود المصري للحماية المدنية باعتبارها من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات للحصول على التراخيص مطالبة رئيس الهيئة بأن اللجنة علي إستعداد لتقديم الدعم لإنهاء هذه المشكلة ودعم قطاع الصناعة عموما.

فيما طالبت د. مني عبدالله عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بتطبيق الرسوم والمزايا المقررة لمحافظات الصعيد على محافظة بني سويف حيث تصل نسبة التخفيض لـ 40% .