أنا ماشي بدري..صابرين تكشف عن كلمات رددها مصطفى درويش قبل رحيله..تفاصيل

نعت الفنانة صابرين، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"، :" أنا اعرف مصطفى درويش قبل دخوله مجال التمثيل".

وأضافت صابرين:" مصطفى درويش كان شغال في شركة اتصالات وكنت اتعامل معه في هذه الشركة وكان يستقبلني بشكل رائع".

وتابعت صابرين :" مصطفى درويش ابن بلد وجدع جدا، ولما قابلته قبل دخوله مجال التمثيل قالي "أناأمنية حياتي إني امثل".

وأكملت صابرين:" مصطفى درويش كان بيقولي « تفتكري هعيش عشان أربي عيالي»، وكان بيقول انا ماشي بدري".

ولفتت صابرين :" مصطفى درويش محترم وتم تربيته بشكل جيد ".