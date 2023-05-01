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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

وكان رجال أمن القاهرة قد نجحوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

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