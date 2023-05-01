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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من معركة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عند نهر دنيبرو؟

الجيش الروسي
الجيش الروسي

حذر القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فولوديمير سالدو، القوات الأوكرانية من محاولة عبور نهر دنيبرو ومهاجمة الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة.

وقال سالدو: “نحن نحذر القوات الأوكرانية من محاولة عبور نهر دنيبرو ومهاجمة الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة.. الجنود الروس لديهم أسلحة خطيرة لصد أي هجوم محتمل”.

وشدد القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، على أن الدعاية الأوكرانية، بضغط من المتخصصين الأنجلو ساكسونيين، تحاول باستمرار بث الخوف والذعر في نفوس السكان المدنيين في منطقة خيرسون.

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وقال سالدو: "نحن نعيش هنا وسنعيش، لا شيء يمكن أن يخرجنا من هنا”.

وأوضح أن “الأيام الأخيرة أظهرت أنه لا ينبغي للعدو أن يتدخل في الضفة اليسرى للمنطقة”.

وشدد سالدو على أن "الأسلحة الروسية تظهر ما يمكنهم فعله".

خيرسون القوات الأوكرانية نهر الدنيبر سالدو روسيا أوكرانيا نهر دنيبرو

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