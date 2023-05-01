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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ما هى مبادرة ابدأ ؟.. العضو المنتدب تجيب

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أجابت دينا دليل العضو المنتدب لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، على سؤالا بشأن تفاصيل مبادرة ابدأ، لافتا إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرة خلال الفترة الأخيرة.

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مدير مصنع ابدأ لصناعة المواسير: هدفنا تغطية احتياجات السوق المحلي

وقالت دينا دليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقية، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، إن انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واضافت دينا دليل العضو المنتدب لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، أن تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تحقيق 3 أهداف أساسية، تشمل توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وتابعت دينا دليل العضو المنتدب لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، أن ذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

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