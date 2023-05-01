ارتكبوا 3 وقائع .. حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس ٣ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

وتمكنوا من ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد عناصر التشكيل ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .