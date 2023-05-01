نعى الفنان عصام السقا، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم.
وقال عصام السقا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي": "أعيش في صدمة كبيرة بعد قراءة خبر وفاة مصطفى درويش".
وأضاف عصام السقا: " مصطفى درويش كان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وتابع عصام السقا: "مصطفى درويش اتحارب كتير وناس كتير كانت مستكترة النجاح على مصطفى درويش".
وأكمل عصام السقا: "مصطفى درويش كان بيحب الخير لكل الناس ومصطفى عمره ماتكلم على حد كلمة وحشة".