نعى الفنان عصام السقا، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال عصام السقا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي": "أعيش في صدمة كبيرة بعد قراءة خبر وفاة مصطفى درويش".

وأضاف عصام السقا: " مصطفى درويش كان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع عصام السقا: "مصطفى درويش اتحارب كتير وناس كتير كانت مستكترة النجاح على مصطفى درويش".

وأكمل عصام السقا: "مصطفى درويش كان بيحب الخير لكل الناس ومصطفى عمره ماتكلم على حد كلمة وحشة".