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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استاذ بجامعة الزقازيق: تقدمت بمقترح لصناعة درع للمشجعة المتوفية بعد مباراة الأهلي والرجاء

صدى البلد

أكد الدكتور عادل قاسم، استاذ بجامعة الزقازيق، تقدمه بمقترح خاص للنادي الأهلي بخصوص وفاة المشجعة المغربية، والمقترح جاء في سياق عام، منوهًا بأنه لابد أن نُعيد إبراز الوجه الراقي للرياضة المصرية، والوجه الذي يجمع ولا يفرق، الوجه الذي لا يتسبب في التعصب الرياضي ويقاوم الكراهية.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأندية الكبرى في مصر مطالبين بهذا الأمر، ولابد من تحرك للأندية لتضفي قيم في المجتمع، مؤكدًا أن هناك كراهية بين الجمهور وهذا لا يصح، ويجب أن يكون هناك بارقة لتحسين الأوضاع.

 

وأشار إلى أن وفاة المشجعة المغربية قبيل مباراة الأهلي والرجاء يجب أن يكون حجر أساس ليكون هناك درع منقوش عليه اسم الراحلة والنادي المفضل لها، حتى يكون هناك مشاركة وجدانية، موضحًا أن الأندية الرياضية قوة ناعمة ولابد أن يكون هناك نقلة في الرياضة والتشجيع.

 

وناشد، النادي الأهلي لفتح فروع النادي الأهلي لأندية السودان الهلال والمريخ السوداني، موضحًا أن هذا واجب وعلاج التعصب، لافتا أنه في فترة من الفترات كان بعض الجماهير يتلفظ بألفاظ الكارهية ويرد عليه بمشهد رائع من الخطيب وحسن شحاتة

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