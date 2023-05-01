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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لطمة قوية للدولار الأمريكي.. الحكومة المصرية تدرس التعامل بالروبية والروبل |ما القصة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتقليل الضغط على الدولار و الاعتماد على العملة المحلية، من خلال عقد اجتماعات خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة في الهند وروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.

تخفيف الضغط على الدولار

ويجري الاعتماد على العملة المحلية في أطار التجارة العالمية، التي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أنه يمكن لدولة مثل مصر أن تستورد احتياجاتها من السلع من الهند أو الصين باستخدام العملة المحلية، و هذا ما يسمى بـ "التجارة بالعملة المحلية"، والتي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التجارة بالعملة المحلية تساهم في تعزيز التجارة بين الدول وتحسين العلاقات الاقتصادية بينها، وكذلك في تحسين الحصول على السلع والخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية، حيث أنها تقلل من التبعية للاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية، وتوفر العملات المحلية للاستخدام في معاملات التجارة الخارجية. معقبا: نعم، يمكن لدولة مثل مصر أن تستورد احتياجاتها من السلع من الهند أو الصين باستخدام العملة المحلية، وهذا ما يسمى بـ "التجارة بالعملة المحلية"، والتي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.

وزير التموين: ندرس استيراد بعض السلع بالعملة المحلية مع بعض الدول

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وتابع: تساهم التجارة بالعملة المحلية في تعزيز التجارة بين الدول وتحسين العلاقات الاقتصادية بينها، وكذلك في تحسين الحصول على السلع والخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية، حيث أنها تقلل من استهلاك رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفر العملات المحلية للاستخدام في معاملات التجارة الخارجية.

استيراد السلع بالعملة المحلية 

ويؤثر الاستيراد بالعملة المحلية على مستوى الأسعار في السوق المحلي، إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض من السلع المستوردة بالعملة المحلية، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار تلك السلع في السوق المحلي.

وأكد أن الاستيراد بالعملة المحلية يمكن أن يخفض تكلفة المعيشة، حيث أنه يزيد من توافر السلع المستوردة بأسعار تنافسية، مما يخفض التضخم ويحسن قدرة المستهلكين على الحصول على المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة.

وكان الدكتور ععلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الضغط على الدولار، مشيرا حتى اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقة و الأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية.

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وأوضح وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز نحو 3.7 شهر، أي يكفي حتى آخر أغسطس، كما قامت الوزارة بطرح المكرونة حتى يقل الاستهلاك على الأرز حيث يصل الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة إلى 7 أشهر.

وأضاف، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 4.3 شهر من الزيت، والدواجن أكثر من 8 أشهر، لافتا ألى أنه تم استيراد أرز هندي، وسيتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو: "مصر أجرت تفاهمات مع الصين والهند وروسيا، بشأن التعامل باليوان والروبية والروبل عند استيراد القمح".

توفير الحكومة السلع الضرورية 

وأضاف المصيلحي، أنه طوال الفترة الماضية حرصت الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية، وأن وجود فرق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين فارق التكلفة الفعلية للسلع يؤدى إلى ظهور السوق السوداء.

الدولار الصين الهند وزير التموين الارز

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