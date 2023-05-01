المتحدث بإسم الجيش السوداني يكشف آخر تطورات الأوضاع في البلاد .. فيديو

كشف العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، آخر التطورات الخاصة بالاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع داخل السودان.

أضاف "نبيل عبد الله" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن هدنة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تكون للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن هناك مبادرتين لحل الأزمة السودانية، منها المباردة الأمريكية السعودية.

وتابع المتحدث باسم الجيش السوداني، أن هذه المبادرات تهدف إلي وقف إطلاق النار بشكل دائم وليس مؤقت حتي يعم الأمن مرة أخري إلي السودان.