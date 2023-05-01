برلماني: قرارات السيسي بعيد العمال تاريخية وتصب في مصلحتهم

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي للعمال المصريين في مناسبة عيدهم. قائلا: أنها قرارات غاية في الأهمية وتصب في مصلحة العمال مباشرة وأسرهم، وفي سبيل الارتقاء بأحوالهم المعيشية.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات السيسي، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة، وبشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. قائلا: انه قرار حيوي للعمال وللعمالة غير المنتظمة ويؤمن حياتها.





وأشاد عضو صناعة البرلمان، بتوجيهات السيسي كذلك، البدء فى تفعيل عمل الصندوق، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. قائلا: انها قرارات تاريخية وتصب في صالح عمال مصر. علاوة على توجيهات الرئيس السيسي كذلك، بإصدار وثيقة جديدة، من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

ولفت الكمار، أن قرارات الرئيس بمناسبة عيد العمال انحياز واضح لهم وللتخفيف من معاناتهم مع ظروف الغلاء العالمية، والتي تعاني منها مصر مثل باقي الدول في العالم.

وأوضح النائب مدحت الكمار، أن ما تم تقديمه لعمال مصر طوال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، غير مسبوق بمعنى الكلمة سواء امتيازات او حقوق أو تشريعات، وهو ما يؤكد أن عيد العمال في مصر مناسبة وطنية واقتصادية حقيقية. وأن الاهتمام بعمال مصر، والتصرف نحوهم يأتي، كأولوية حقيقية للدولة بتوجيهات السيسي.