رئيس مصنع: مبادرة ابدأ قامت بحل المشاكل التي كانت تواجهني

كشف محمد ناجح رئيس مجلس إدارة مصنع ابدأ لتصنيع "upvc"، تفاصيل مشروعه بالتعاون مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية.

قال محمد ناجح في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"، :" هذه الصناعة تعتبر بديل للألوميتال ".

وأضاف محمد ناجح :" نقوم بتصينع مواسير الصرف الصحي المتواجدة في العمارات ".

وتابع محمد ناجح :" قبل التعاون مع مبادرة ابدأ قابلتي بعض المشاكل وتعرفت على مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة وتواصلت معهم ".

واكمل محمد ناجح :" القائمين على مبادرة ابدأ قاموا بتذليل وحل أي مشكلة واجهتني في مشروعي ".