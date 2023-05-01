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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بلقب البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة

صدى البلد

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتهنئتهم بعد تتويجهم بلقب  البطولة العربية عقب الفوز على منتخب الكويت مستضيف البطولة  بنتيجة 40/41 .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوى القدرات والهمم على الانجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدى الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق فى مختلف المجالات

لفت الوزير إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز فى البطولات التى يخوضونها لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية، متمنياً كل التوفيق لهم فى البطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على كلًا من ”المغرب، الأردن، وفلسطين”.

جاءت البطولة بمشاركة، الكويت الدولة المضيفة و مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين، وترأست البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية، ويقود المنتخب عادل شریف مديراً فنياً ، يعاونه جمال أحمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديراً إدارياً.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول ،محمد انور ،احمد فتحي ،محمد فرج ، ومجدى طلعت.

منتخب مصر لكرة السلة للكراسي البطولة العربية الكويت

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