تقليص حضور أجهزة الاستخبارات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن طرد الدبلوماسيين الروس

بررت الحكومة الألمانية، قراراها بطرد الدبلوماسيين من السفارة الروسية في برلين في منتصف أبريل الماضي، بتقليص حضور أجهزة الاستخبارات في البلاد.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الألمانية، فأن مغادرة أعضاء في السفارة الروسية ألمانيا في منتصف الشهر الماضي، جاء بهدف تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية.

وأضاف البيان أن الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم كان لهم نشاط غير متوافق مع وضعهم الدبلوماسي، لافتا إلى أن الخارجية الألمانية كانت على تواصل مع روسيا بشأن هذا الموضوع.

وشارت الخارجية الألمانية في بيانها، أن الدبلوماسيين الروس عشرين موظفا في السفارة الألمانية في موسكو، حيث جاء في بيان الخارجية الألمانية الدبلوماسيين الألمان غادروا روسيا اليوم الاثنين.

كما جاء في البيان: "خلافا لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيون تصرفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

في العام الماضي، كانت قد طردت ألمانيا نحو 40 دبلوماسيا روسيا اعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها.

وفي 18 أكتوبر الماضي أيضا، أُقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية، آرني شونبوم، على خلفية تقارير صحافية عن قربه من جمعية استشارية للأمن السيبراني يُدّعى أنها على تواصل مع أجهزة استخبارات روسية.