أخبار الحوادث.. طالب يهدد والد فتاة بنشر صور خادشة.. القبض على صاحب تطبيق فيجور

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية والتى جاءت كالتالى:

عشان 500 جنيه.. طالب يهدد والد فتاة بنشر صور خادشة لشرف ابنته

أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، طالبا بالجامعة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتهديد أب وابنته بنشر صورة خادشة للشرف على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتاة المجني عليها.

ولع فيها ببنزين .. فرد أمن يعترف بخطة شيطانية لسرقة شركته



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها وإكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

استولى على 40 مليون جنيه.. القبض على صاحب تطبيق فيجور





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الإستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى.