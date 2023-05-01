كيربي يعلن عن حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستعلن دعمًا عسكريًا جديدًا لحزمه قادمة لأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأضاف بأن ذلك قد يكون "قريبًا جدًا".

تابع "سترى أوكرانيا حزمًا مستمرة قادمة ".

وقال كيربي أيضًا إن الولايات المتحدة قدمت تقريبًا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا .

وأضاف كيربي: "لقد أنجزنا كل شيء تقريبًا في القائمة".

قال البيت الأبيض ، اليوم الإثنين ، إنه يقدر الآن أنه منذ ديسمبر الماضي فقط، تكبدت روسيا 100 ألف ضحية ، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل.

وذكر إنه فيما أصبح حرب استنزاف طاحنة، كانت أعنف المعارك في منطقة دونيتسك الشرقية ، حيث تكافح روسيا لتطويق مدينة باخموت في مواجهة دفاع أوكراني عنيد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، إن التقديرات الأمريكية تستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرًا.

ولم يذكر بالتفصيل كيف استخلص مجتمع المخابرات الرقم.

