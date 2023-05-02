أخبار التعليم| البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة.. 6 تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء ماراثون الامتحانات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان بدء ماراثون الامتحانات بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، ومتابعة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، و الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ ياسر السيد أمين الكلية .

وزيرا التعليم والشباب ومستشار الرئيس يتفقدون العروض الفنية والرياضية في ختام الأولمبياد الحدودية

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الحدودية.

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مراكز الإبداع الرقمية بالجامعات المصرية تعد حلًا مُبتكرًا للتصدي للأسباب الجذرية للبطالة لدى الشباب، وذلك من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد.

العلاقات الدولية بجامعة حلوان : نعمل على تحفيز الباحثين نحو التقدم

كشفت الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان دور المكتب فى متابعة المنح الدولية المقدمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلان عنها، مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

خبير: تنمية مهارات طلاب التربية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق النتائج المرجوة

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أداء المعلم يلعب دورا حاسما في جودة التعليم ونجاح الطلاب، ومن أجل ذلك يعتبر تحسين جودة التعليم وتطوير برامج التدريب المهني للمعلمين من أهم الأولويات لوزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأخرى.

6 تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية والمدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل .

انطلاق فعاليات الملتقى البيئي 2023 بـ "علوم طنطا"

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، الملتقى البيئى 2023 لكلية العلوم تحت شعار "التغيرات المناخية وآليات المواجهة"، وذلك برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

علوم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام

كشف الدكتور أحمد عبده شريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2022 - 2023، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء عن مواعيد خسوف القمر وعن موقف مصر اذا ما كانت سوف تشهد الخسوف أم لا.