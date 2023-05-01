عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الترجي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحصول على موافقة شفهية من جانب الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الإياب أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"إدارة النادي الأهلي ولجنة المباريات تحركت مبكراً من أجل الحصول على الموافقة الأمنية بشأن حضور جماهير بكثافة كبيرة خلال مواجهة الإياب أمام بطل تونس".

وتابع:" بات من المقرر أن يحضر مباراة الأهلي والترجي 50 ألف مشجع كما حدث فى مباراتى الفريق أمام الهلال والرجاء فى البطولة الإفريقية".