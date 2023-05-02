رش البعوض بمدينة الأثاث بدمياط.. صور

نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتور محمود البواب مدير عام إدارة المتوطنة واشراف المهندسة ايمان الزيني مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض ،حملة مكبرة لمقاومة البعوض والحشرات بمدينة الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض لمنع والحد من انتشار الأمراض.

واستمرت الحملة أسبوع مكونة من جميع وحدات المكافحة بالإدارات الصحية علي مستوى المحافظة و تم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة مع استمرار العمل الدورى لأعمال المكافحة بها للتقليل من كثافة الحشرات واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين.

جاءت الحملة بناءا على توجيهات الدكتور خالد عيد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة والسكان لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب.

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