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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قرار جديد بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .. تفاصيل كاملة

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بعد أن رصدت وجود أعداد كبيرة من طلاب الدبلومات الفنية 2023 الدارسين بنظام المنازل والعمال لم يسجلوا استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ولم يسددوا الرسوم المطلوبة .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، فتح موقع وزارة التربية والتعليم وتسليم استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارات حتى الان

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذه الفرصة الاخيرة متاحة فقط من يوم الاربعاء 10 مايو 2023 حتى يوم الاحد 14 مايو 2023 ، مشددة على أن هذا هو اخر موعد للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الفنية ، بعدم ارسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بكافة النوعيات الى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الاحد الموافق 14 مايو 2023 
 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل استلام أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2023 في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل إلى يوم الإثنين 8 مايو بدلا من يوم الأربعاء 3 مايو ، لإعتماد نتيجة الجدارات وزيارات التحقق الخارجي. 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية

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