مفاجأة.. نجم تونس يعلن عن عقوبة أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل



أكد أمير بوكا الإعلامي والصحفي التونسي، أن أحداث مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، لا تحسب على مجموعات النادي التونسي ولكنها محاولات فردية.

وتابع بوكا خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار:"الأمور غامضة بشكل غريب والتحقيقات جارية، خاصةً أن ما حدث غير متوقع ومُدبرة".

وأضاف أمير بوكا: "جماهير الترجي ملتزمة بالكامل وما حدث هو أمر فردي، خاصةً أن الفريق في الشوط الأول من مباراة شبيبة القبائل كان متقدم وقريب من التأهل، وبالتالي ما حدث كان يدعو للتساؤل".

واستطرد: "على مدار البطولة جماهير الترجي لم تُشعل حتى شمعة خوفًا من عقوبات كاف، وما حدث أعتقد أنه متفق عليه لإبعاد الجماهير عن الفريق في المباريات الهامة، وكأن الفريق ليس تونسي وما حدث يتحمله الاتحاد التونسي كمسؤول أول".

واختتم: "هناك اجتماع يوم الجمعة من كاف لبحث الأحداث في تونس، ومن المتوقع أن يكون العقوبات مادية فقط ولكنها ستكون ضخمة، والجماهير ستتواجد في مباراة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".