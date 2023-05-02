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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكل بيقاتل.. تعليق ناري من ميدو على أزمة عقوبة كهربا

صدى البلد

 

 

علق أحمد حسام ميدو على قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والتي أثارت الجدل قبل مواجهة السوبر المصري.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في قضية كهربا الكل يريد إثبات أنه الأقوى بكل الطرق، والأمر أصبح خارج السيطرة"

وأضاف: "هناك لاعب ارتكب خطأ لابد من أن يكون هناك عقوبة لطالما اللاعب أخطأ وتم استدعائه للتحقيق"

وواصل: "الأمر بسبب أنه يخص كهربا أصبح هناك استقتال عشان العقوبة متتنفذش ومين المستفيد من ده؟"

واختتم: "انا بحب كهربا لكن لو معرفتش تنفذ العقوبة او اختارت الوقت اللي على كيفك لتنفيذها هيجيلك لاعب تاني ويكرر نفس الخطأ"
 

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