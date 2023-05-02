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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 300 كيلو من أسماك الأرنب السامة بعزبة البرج والمحظور تداولها

عزبه البرج
عزبه البرج

 

واصلت مديريةالصحة بدمياط ، جهودها  المستمرة في الرقابة علي الأغذية بالأسواق بعزبة البرج وضبط المواد الغذائية الغير صالحة لاستهلاك الآدمي.

 

قامت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مكتب أغذية دمياط و مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ، بمداهمة
احد الثلاجات بعزبة البرج وتم ضبط 300كيلو من الأسماك المحظور تداولها مثل اسماك الارنب السامة وغيرها وذلك بمنطقة عزبة البرج

 

تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية

وحذرت  مديرية الصحة بدمياط  التجار الذين يقومون بسلخ سمكة الأرنب وبيعها على شكل قطع فيلية لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من التعرف على نوع السمكة  بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية حيث أن أعراض التسمم بسمكة الأرانب قد تؤدي إلى الوفاة، بسبب سميتها الشديدة التي تسبب توقف الجهاز التنفسي ثم الوفاة .

جاء ذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية  وبناءاً علي التعليمات المشددة من  السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  بالمرور اليومى  والتفتيش  على المحال والمطاعم  لضبط الأغذية الفاسدة والغير صالحه لاستهلاك الادمى بدمياط

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