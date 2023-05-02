بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. شيماء عبد المنعم: ما حدث كان حلما

أكدت شيماء عبد المنعم، إحدى المكرمات من الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال، أنه تشرفت بلقاء الرئيس السيسي، معلقة "كان اليوم شرف بمقابلة الرئيس، وتكريمنا واعطائنا وسام العمل وهو ما نفتخر به.

وقالت شيماء عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أنه لم أتخيل التكريم اليوم من الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذا التكريم أعطاني دفعة لتقديم مزيد من العمل أكثر من قبل.

لدي مشاركات في العمل العام

وتابعت شيماء عبد المنعم، أنه لدي مشاركات في العمل العام، لخدمة المجتمع، وأعتقد أنه بسبب ذلك تم تكريمي.، وأهدى هذا التكريم لكل المصريين.

