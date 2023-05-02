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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ضمان الجودة بوزارة التعليم تثني على مدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة دعاء الراجحي، رئيس وحدة تحسين وضمان الجودة بالوزارة، في حضور مصطفى عبده وكيل المديرية، وعبيد سعيد مدير عام التعليم الفني، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات مهمة، ومنها دور وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني CEQAT بالارتقاء بمستوى التعليم الفني.

 

وفى بداية الاجتماع أثنت رئيس وحدة تحسين وضمان الجودة بالوزارة، على مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، وعلى الجهد المبذول بالمدارس لخدمة منظومة الجودة.

 

من جانبه أكد وكيل الوزارة أن جميع قيادات التعليم الفني تعمل لإنجاح منظومة الجودة بمدارس التعليم الفني، وأن منظومة الجدارات ساهمت بصفة كبيرة في تذليل المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة الجودة بمدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أنّ معظم مدارس التعليم الفني جاهزة للاعتماد.

 

البحر الأحمر التربية والتعليم الجهد المبذول الارتقاء بمستوى التعليم البحر الاحمر اليوم

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