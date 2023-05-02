رئيس ضمان الجودة بوزارة التعليم تثني على مدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة دعاء الراجحي، رئيس وحدة تحسين وضمان الجودة بالوزارة، في حضور مصطفى عبده وكيل المديرية، وعبيد سعيد مدير عام التعليم الفني، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات مهمة، ومنها دور وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني CEQAT بالارتقاء بمستوى التعليم الفني.

وفى بداية الاجتماع أثنت رئيس وحدة تحسين وضمان الجودة بالوزارة، على مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، وعلى الجهد المبذول بالمدارس لخدمة منظومة الجودة.

من جانبه أكد وكيل الوزارة أن جميع قيادات التعليم الفني تعمل لإنجاح منظومة الجودة بمدارس التعليم الفني، وأن منظومة الجدارات ساهمت بصفة كبيرة في تذليل المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة الجودة بمدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أنّ معظم مدارس التعليم الفني جاهزة للاعتماد.