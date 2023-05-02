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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بسبب إهانة المتحف الوطني للآثار بهولندا للحضارة المصرية

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال البرلسي

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير الآثار، بشأن «الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة تشويه الحضارة المصرية في متحف أمستردام».

 

وقال «البرلسي»، في الطلب المتقدم به: «استمرارًا لمسلسل التزييف، وسرقة الحضارة المصرية الذي تمارسه جماعات (المركزية الأفريقية)، نظم المتحف الوطني للآثار في هولندا معرضًا للآثار المصرية، ونماذج لها تدعم نظرية (الأفروسنتريك)، المُعادية للحضارة والأمة المصرية، والتي تعتبر أن الشعب المصري هم شعب من الغزاة، وأنهم أصحاب الحضارة المصرية، فعرض قناع توت عنخ آمون في صورة زنجية، وأجرى عددًا من الحوارات التليفزيونية مع عديد من مروجي هذا الفكر ليبثوا سمومهم من خلالها وللحديث عن حضارتهم المزعومة، وعن أن الشعب لا علاقة له بهذه الحضارة».

 


وتابع عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن المتحف الوطني للآثار في هولندا يتردد عليه سنويًا حوالي مليون زائر، ما يعني أنه يشارك في حملة تضليل عالمية مناهضة لمصر وحضارتها وأمتها، هذا في الوقت الذي يُسمح له بالمشاركة في بعثات للتنقيب عن الآثار في مصر.

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