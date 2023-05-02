العثور على جثة مجهولة بخليج مياه أرض زراعية بالإسماعيلية



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية علي جثة مجهولة الهوية بخليج مياه ارض زراعية بغرب القناة.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، بالعثور علي جثة مجهولة فى خليج مياه ري اراضي زراعيه بمنطقة ابوعنفوش بمدينة القنطرة غرب



تواجدت القيادات الأمنية بالمنطقة وتم أخراج الجثة من المياه بواسطة غطاسين الحماية المدني.

وجاري المتابعة والتحريات بواسطة الجهات المختصة وتحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.