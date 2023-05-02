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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة مجهولة بخليج مياه أرض زراعية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية علي جثة مجهولة الهوية بخليج مياه ارض زراعية بغرب القناة.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، بالعثور علي  جثة مجهولة فى خليج مياه ري اراضي زراعيه بمنطقة ابوعنفوش بمدينة القنطرة غرب 

تواجدت القيادات الأمنية بالمنطقة وتم أخراج الجثة من المياه بواسطة غطاسين الحماية المدني.

وجاري المتابعة والتحريات بواسطة الجهات المختصة وتحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية ا الإجراءات القانونية اللازمة بمحافظة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية

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