عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 مايو.. هبة طوجي تطلق ألبومها الجديد "بعد سنين"

هبة طوجي
هبة طوجي

طرحت النجمة اللبنانية هبة طوجي الفيديو التشويقي لأغنيتها المصورة الجديدة "بعد سنين"، والمقرر إطلاقها رسميًا مساء الجمعة، بالتعاون مع يونيفرسال أرابيك ميوزك العالمية.


ويأتي الكليب ضمن بشائر ألبوم طوجي الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية "بعد سنين"، ويضم في جعبته 13 أغنية، سيتم إطلاقها دفعة واحدة بعد أيام على مختلف المنصات الرقمية.


ومهدت طوجي لإطلاق الألبوم المنتظر بإطلاق فيديو يوثق جلسة التصوير التي خضعت لها في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم، ويعد نتاج ثلاث سنوات متواصلة من التحضيرات ليظهر الألبوم بشكله النهائي.

هبة طوجي:


ويعد الكليب المنتظر ثالث الأغاني المصورة من الألبوم الجديد، بعد الديو العالمي مع الفنان لويس فونسي عبر أغنية "لو نبقى سوا"، وأعقبتها مؤخرا بإطلاق الكليب المصور لأغنية "حبيبي خلص".

هبة طوجي بعد سنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

قبل وفاته.. تعرف على سر تغيير مصطفى درويش لاسمه الفني

الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

أخر عمل سينمائي.. أبطال فيلم خمس جولات يسترجعون ذكرياتهم مع مصطفى درويش

بحضور نجوم الفن.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش |صور

انهيار آسر ياسين في جنازة مصطفى درويش.. فيديو

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

أخبار الفن| أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ووفاة والدة مايا نصري

مصطفي خاطر يكشف موعد بدء الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي .. خاص

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي: على أطراف النزاع بالسودان التفاوض وعدم الانجرار إلى حرب أهلية

للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

السيطرة على حريق داخل شقة بمصر الجديدة وإنقاذ قاطنيها.. صور

اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ألفاظ ممنوعة في العزاء.. اعرف ما يقال عند تقديم المواساة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ