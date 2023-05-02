5 مايو.. هبة طوجي تطلق ألبومها الجديد "بعد سنين"

طرحت النجمة اللبنانية هبة طوجي الفيديو التشويقي لأغنيتها المصورة الجديدة "بعد سنين"، والمقرر إطلاقها رسميًا مساء الجمعة، بالتعاون مع يونيفرسال أرابيك ميوزك العالمية.



ويأتي الكليب ضمن بشائر ألبوم طوجي الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية "بعد سنين"، ويضم في جعبته 13 أغنية، سيتم إطلاقها دفعة واحدة بعد أيام على مختلف المنصات الرقمية.



ومهدت طوجي لإطلاق الألبوم المنتظر بإطلاق فيديو يوثق جلسة التصوير التي خضعت لها في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم، ويعد نتاج ثلاث سنوات متواصلة من التحضيرات ليظهر الألبوم بشكله النهائي.

هبة طوجي:



ويعد الكليب المنتظر ثالث الأغاني المصورة من الألبوم الجديد، بعد الديو العالمي مع الفنان لويس فونسي عبر أغنية "لو نبقى سوا"، وأعقبتها مؤخرا بإطلاق الكليب المصور لأغنية "حبيبي خلص".